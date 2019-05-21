有PTT網友貼照說捷運國父紀念館站有人扭打，有網友立刻澄清是抓色狼，不是屁孩打架。（截自PTT）

國父紀念館捷運站今傳出鬥毆事件！有網友今早在PTT發文表示「國父紀念館捷運打起來啦」並貼出2張照片，顯示一名白衣年輕男子遭到另一名深色上衣男子壓制，網友更說遭壓制的白衣男一直哭喊「我沒有做」，讓他疑惑是沒做什麼呢？

這篇貼文於8時39分貼出，許多網友猜測「高中生打架」、「屁孩日常」、「廢物屁孩日常」。另有許多網友猜測是某間高職學生，還批評「學店屁孩」、「好爛的學校」。

不過11時02分有另一名網友fromskys (SKY)也貼文說真相，原來白衣男是「捷運痴漢」，在車廂內對女生伸鹹豬手，而深色上衣男是正義哥，壓著白衣男去服務台。

fromskys (SKY)更驕傲表示正義哥是他的學生，覺得「在教育現場遇到蠻有正義感的學生真的很不錯」，還說一張圖片容易被人家說故事，因為是自己學校，所以趕快來闢謠，還偷偷爆料這位同學的爸爸也是警察。

網友看了真相文紛紛留言「摸人家屁股被打活該」、「學校應予嘉獎」、「正義不分學校 推」、「好人好事給推」、更有網友為之前留言道歉：「我為我早上說屁孩兩個字道歉」。

(中時電子報)