北市電器商業同業公會捐贈位在社子島的福安國中、富安國小共29台冷氣，全台北市公立國中只剩陽明山上的格致國中沒有全面裝設冷氣；國小部分，有48校還未全面裝設。但值得注意的是，北市日前發文建議教育部將冷氣列為校園基本設備，也就是全面裝設冷氣，但市府不會編列預算幫忙裝設或支付電費，僅會補助中低收入學生。

北市府2018年行文給教育部，建議將冷氣列為校園基本設備，但對於要不要編列預算給各校裝置冷氣並負擔電費，遲遲沒定案。柯文哲今出席捐贈儀式時表示，台北市針對188所學校改善電路系統，以因應裝設冷氣之後的電源供應問題，目前國小還有48校未全面裝設，但電流改善工程預計2年內可全部完成，屆時即可由家長會捐贈冷氣設備或裝設經費，電費則採使用者付費。

由於市府不打算額外編列預算替各校添購冷氣並支應電費，教育局主任祕書陳素慧表示，中低收入戶學生部分，仍會補助裝設費用每人補助3000元、電費每年每人補助800元。另外，若學校需汰換老舊供電設備、新設太陽能光電板或植栽綠化等節能計畫，也會編列預算補助。

格致國中校長陳昫姮說，山上溫度雖略低於平地3、4度，但同學有時流汗，或現在天氣仍然蠻熱的，仍希望替全校6個班裝冷氣，家長會、教育局都已表達願意幫忙。

柯文哲也表示，在第一批各校冷氣都裝設完畢之後，接下來要解決包含公務機關在內冷氣汰換問題，局處到國外考察後，帶回「以購買服務取代購買軟硬體」的概念，也就是由市府訂出學校、公務大樓希望建築物內溫度多少度，承包業者想辦法透過冷氣、太陽能板、田園城市、通風設備等來達到要求。

(中時 )