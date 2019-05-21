新北市議員鍾宏仁接獲民眾陳情，新莊區新樹路與民安西路交叉口標線不清，許多機車騎士誤先行左轉而吃上罰單。（吳亮賢翻攝）

新北市議員鍾宏仁接獲民眾陳情，新莊區新樹路與民安西路交叉口，因未規劃機車待轉區，而是設置左轉燈，許多騎士因標誌標線不清，未等左轉燈亮起便先行左轉，為此吃上罰單十分無奈，鍾宏仁20日上午邀集相關單位進行會勘，要求盡速改善。

「市府搶錢，五天開四張罰單！」鍾宏仁指出，因新樹路左轉民安西路標誌標線不夠清楚，導致騎士經常被迫闖入「開單陷阱」，埋伏開單的警方收穫滿滿。

鍾宏仁表示，騎士左轉時需在路中央等待，但因後方汽車及公車不知有左轉號誌，看見直行綠燈，便狂按喇叭催促機車左轉，騎士被迫左轉後卻遭埋伏一側的員警開立「轉彎未依號誌指示行駛」的罰單。

西盛里長陳金田也指出，經常有機車騎士因左轉與汽車產生碰撞，且又無待轉區，導致民眾無所適從，期盼能儘速完成標誌標線及告示牌改善作業。

交通局回應，將在一個月內完成路口標誌標線及告示牌改善作業，盡快解決民眾困擾。

鍾宏仁也建議新莊分局，類似情況非常多騎士都有經歷過，在標誌標線及告示牌改善前，開罰標準應放寬，先前的罰單更應予以申訴取消。

(中時 )