國寶級大師王錫坤師傅(左)首度與兒子王凱正(中)同台演出。（吳亮賢攝）

藉由鼓藝節，將新北市的鼓藝推向國際，同時讓小朋友瞭解鼓的演奏及製作，傳承鼓藝的文化之美。（吳亮賢攝）

連續舉辦13年的新北市國際鼓藝節，19日上午在新莊藝文中心舉行「新莊响仁和鼓文化特展」開幕茶會，國寶級大師王錫坤師傅首度與兒子王凱正同台演出，用磅礡的鼓聲喚起民眾對傳統技藝的重視，現場也展出响仁和的歷史及鼓的製作過程，藉此推動文化的傳承與延續。

「咚！咚！咚！」震撼的鼓聲，撞擊每位聽者的胸口，令人隨之澎湃，新莊响仁和製鼓廠第二代王錫坤師傅攜手兒子王凱正，敲響鼓曲「傳者之心」，為「新莊响仁和鼓文化特展」揭開序幕。

王錫坤在民國99年被登錄為「文化資產保存技術及保存者」，有國寶級大師的美譽，新莊响仁和製鼓廠也曾獲選文化部工藝之家，是製鼓界的宗師代表。

王錫坤表示，為了推廣鼓文化，成立「响仁和鼓文化館」，提供有需要的單位作為教材，對於自己最大的意義，是把對父親王桂枝的思念傳承下來，「期待父親的作品能被更多人看見」。

王錫坤說，「不只是傳承工藝，傳承師傅工作的態度是最重要的事情」，這次特展結合不同領域的藝術家，以跨界媒材激盪出不同火花，讓民眾看見「新莊响仁和」三個世代的傳承，藉此重視文化的延續與保存。

文化局長蔡佳芬表示，王師傅是新北市重要的文化資產，藉由鼓藝節，將新北市的鼓藝推向國際，同時讓小朋友瞭解鼓的演奏及製作，傳承鼓藝的文化之美。

(中時 )