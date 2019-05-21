李正皓在臉書發文。（翻攝李正皓臉書）

一自稱是鴻海科技集團前員工的網友爆料，指自己國外碩士學歷，卻只有領3萬8，怒轟郭台銘是台灣科技業低薪幫兇，郭台銘回應可以去查，絕對經得起考驗，鴻海集團也將該網友提告。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓表示，爆料者是蘇貞昌網軍。

李正皓在在臉書發文表示，爆料者MMHOHO於去年10月就被踢爆是「蘇貞昌」網軍；這位MMHOHO早在去年10月就因為發文ip都沒有變，與其餘22個帳號不斷在ptt幫蘇貞昌帶風向，被八卦版版友踢爆是「蘇貞昌」的網軍了。

他說，這位MMHOHO的爆卦有幾分可信度？大家自己判斷，「我只能說民進黨的網軍真的是一代不如一代，在野時，好歹還能直接與ptt一些有頭有臉的人合作，利用他們在鄉民之間的影響力來帶風向；執政後，有錢有資源了，直接花錢砸網軍沒關係，但每次都當冤大頭，遇到一些收費高、服務差的網路公司，連帳號、ip都懶的換就想帶風向，真當大家這麼好騙？」。

他並在臉書上，貼出踢爆蘇貞昌網軍的22個連結，讓大家查證，如下：https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1539776761.A.55A.html

(中時電子報)