台北市議會教育委員會21日審查北市文化局相關決算，不少市議員發現文化基金會人事支出款項含糊，質疑價錢浮報，其中業務勞務費用較預算多出3300餘萬，但文基會管理總監黃文彥、副執行長楊淑玲均表示無法現場回答細項，最後教委會要求文基會在下次開會前備妥報告說明。

文化基金會為北市文化局附屬單位，由於人事不受北市人事處管轄，屢遭外界質疑拿納稅錢圖利特定人士。

文基會2017年將正式員工從243人減至223人，看似省下500多萬，但交際費、勞務費及計時人員卻費不明增加，其中業務勞務費多達7600多萬，較預算多出3300多萬，計時人員費用只增聘8人卻多出549萬，等於每人每月可領5萬7000元，薪資相當離奇。

不過，文基會副執行長楊淑玲及管理總監黃文彥均表示，細項要回去看資料才知道，無法現場提供，但此舉更讓外界質疑文基會金流複雜，兩位高階主管竟然都無法掌握財務狀況。

市議員李明賢不滿表示，文基會已經被監察院糾正執行率偏低，議會難免多注意，質疑「員工福利為何無故增加那麼多？是否有浮報？還是真的每天加班？」數據看起來相當不合理。

市議員耿葳指出，政府補助佔文基會收入8成，「是躺著不用做事就能有錢嗎？」要求文基會具體提出營運場館資料；市議員秦慧珠則斥責文基會「胡亂編列支出」，不僅沒有好好準備，列席者甚至沒有一個人可以代表文基會回答問題。

教委會第一召集人吳世正最後要求文基會呈交人事控制報告，在下次開會時向教委會說明。

(中時 )