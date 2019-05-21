行政院長蘇貞昌21日在農委會主委陳吉仲與桃園市長鄭文燦等人的陪同下，到桃園市新屋區與觀音區視察日前豪雨造成的農作物洋香瓜、香瓜等瓜果災損情形，蘇揆表示，政府會以最快、最寛與最優的方式來給農民補助，不會讓農民血本無歸。（陳麒全攝）

行政院長蘇貞昌21日在農委會主委陳吉仲與桃園市長鄭文燦等人的陪同下，到桃園市新屋區與觀音區視察日前豪雨造成的農作物洋香瓜、香瓜等瓜果災損情形，蘇揆表示，政府會以最快、最寛與最優的方式來給農民補助，不會讓農民血本無歸。（陳麒全攝）

行政院長蘇貞昌21日在農委會主委陳吉仲與桃園市長鄭文燦等人的陪同下，到桃園市新屋區與觀音區視察日前豪雨造成的農作物洋香瓜、香瓜等瓜果災損情形，蘇揆表示，政府會以最快、最寛與最優的方式來給農民補助，不會讓農民血本無歸。（陳麒全攝）

行政院長蘇貞昌21日在農委會主委陳吉仲與桃園市長鄭文燦等人的陪同下，到桃園市新屋區與觀音區視察日前豪雨造成的農作物洋香瓜、香瓜等瓜果災損情形，蘇揆表示，政府會以最快、最寛與最優的方式來給農民補助，不會讓農民血本無歸，同時也對於郭台銘批判勞基法不倫不類一事表示，有什麼好意見提出來，不要用罵的，會對台灣更好。

蘇貞昌表示，因為強降雨在各全台灣各地發生，讓我們的農友辛辛苦苦正要採收時的成果，一切泡湯，而且還有善後，真的是欲哭無淚，所以政府在第一時間到現場視察，並且最快、最寛和最優的方式，給農民補助，讓他們不但不會血本無歸，也能盡速恢復（農地）再一次的收成，這樣台灣人民才有好的農產品可以吃，所以政府一定用最大的效率，來幫助農民，也拜託全國人民多用台灣的瓜果，來幫忙農民。

媒體詢問郭台銘也在桃園有參訪行程，兩人都在桃園，是不是有較勁的意味？蘇貞昌表示，不知他也來桃園，他是來看農民種瓜受損的情形，給予幫忙的，對於有媒體說，他罵郭台銘，蘇強調「其實我沒有」，他確實在商場上被喻為「商場的成吉思汗」，很有行動力，鼓勵他多加油，多投資台灣，因為他比任何人都有錢、有資源，可以投資台灣，台灣需要大大投資。

蘇貞昌也指出，早上跟工商協進會所有的投資老闆在一起早餐會，企業老闆們都看到政府非常的願意，而且有迫力、有效率，要幫忙投資，也看到台商用腳投票，搶著回來台灣，目前已經有50多家，金額近3000億，已經超過了原本設定的全年2500億的目標，依蔡總統指示，提高到目標5000億，同時也看到外商都是大大的加碼投資台灣，包括GOOGLE、微軟和FACEBOOK，大家都看到台灣政府確實拿出魄力效率，希望大家多投資，也鼓勵郭台銘董事長多投資。

蘇貞昌說，郭台銘是第一次參選，是新手，不曉得是不是幕僚提供資料，用罵的其實並不好，用行動投資台灣，應該會贏得更多人的肯定。

對於郭台銘批評台灣的勞基法不倫不類，是換鍋來煮菜，蘇貞昌表示，郭台銘這樣講不好，也不是事實，現在看到蔡總統3年多來，不但大大的提高基本工資，改善投資環境，而且這個月就是報稅的季節，大家都看到大大的減免繳稅，減輕了民眾負擔，目前台灣的失業率也是18年來新低，大家都會看到蔡總統確實對於各方面用盡努力，也都漸漸看得到成績，希望大家如果有什麼好意見提出來，不要用罵的，會對台灣更好。

(中時 )