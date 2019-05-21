每年淨灘活動很多，淨溪其實也不少，但較不受注意。環保署今年推動跨部會河川水體垃圾攔除管理系統，從1月1日至5月15日攔除的垃圾總量已達2萬2566噸，其中2％、約450噸是人為丟棄；又以垃圾包最多，佔了52.3％，塑膠類垃圾28.8％居次，動物屍體8.5％排第3。

環保署水質保護處長顏旭明表示，以往每年河川垃圾攔除總重平均約1.3萬噸，自從垃圾攔除管理系統正式上線以來，今年起至5月15日止共巡檢495次、設置攔除點5103處，垃圾總重已達2.26萬噸，遠超過以往的年平均值。

具體作法如農田水利會負責灌溉系統及灌區排水路的河面垃圾，水利署及河川局負責卡在抽水站、攔河堰的垃圾，地方政府清除道路側溝垃圾等，成效大增，已減少9500噸垃圾流入海洋。

河川垃圾主要是淤泥、布袋蓮、雜草、木竹等阻礙水道的廢棄物，人為垃圾若是故意棄置，可依《廢棄物清理法》開罰1200元至6千元。顏旭明舉台南市大潭社區為例，當地一家餐廳員工每天晚上10點多下班後，便把垃圾包直接丟棄到橋下小溪，累計達100多包，後來被舉報開罰6千元。

水保處分析，北部的河川因下水道比較普及，民生垃圾不多，反而較可能攔截到工廠的廢棄物。南部則以農業和畜牧廢棄物較多，如豬糞尿等。

環保署說，保護河川除了跨部會及中央、地方合作執行，民間社區的力量也很重要；目前全國各地登記的水環境巡守隊共有428隊、1萬2018人，每年進行上千次淨溪活動，像去年就有3718次。

本周六（25日）在台南市鹿耳門天后宮停車場，環保署將擴大舉辦一場淨溪（鹿耳門溪）活動，除了跨部會人員參加，也會有人妝扮成海龍王、千里眼、順風耳粉墨登場，還有戰船下水航行，相當熱鬧有趣。

(中時 )