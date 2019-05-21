北市府持股的四大公司（農、漁、畜、花）雖不以營利為目的，但績效表現仍備受關注，北市議會財建委員會今舉行工作報告，資料顯示，四大公司近三年稅後淨利均微幅下降，各公司代表分別表示，營收下降原因在於天候影響、禽流感、一例一休等因素。

四大公司105年度到107年度的稅後淨利分別為，北農5217萬、5597萬、5477萬；漁產公司749萬、727萬、716萬；畜產公司453萬、390萬、316萬；花卉公司則為1085萬、1092萬、829萬。

花卉公司總經理張堂穆說，近年業績多維持在23.5至25億，去年消費需求減弱，另因一例一休上路，導致人事成本提升，公司持續推廣社區教學，提升花卉用量。今年甫上任的北農董事長黃向羣則說，極端氣候頻繁，只要一暴雨積水，農作物無一倖免，部分農民也慢慢轉向精緻化農業。

漁產公司總經理陳志芳指出，海洋資源越來越少， 每年捕撈量以5％下降，加上現今通路多元化，消費者不一定會透過公司買賣，將積極拜訪漁區，尋求更多合作空間。

畜產公司總經理楊嘉仁表示，前年受到禽流感影響買賣，去年則是因為上游供過於求，導致價格下降，今年預計辦理50場行銷活動，並推出自有產品，增加營業收入。

北市議員王世堅表示， 四大公司營收因天候或市場因素受影響，實屬正常，但面對生意凋零或菜蟲介入情況，應要積極介入維護市場機制，保護農民及消費者權益。

(中時 )