新北市長侯友宜「行動治理」前進北海岸，20日一早先到金山慈護宮，為媽祖神轎扶鑾起駕，隨後至三芝區公所與里長進行座談，會中里長針對交通、觀光等議題提出建議，另也反應需修繕增建市民活動中心，提升北海岸居民生活品質。

侯友宜昨日一早先到金山慈護宮，參加年度盛典「金包里二媽回娘家」，在萬名信眾熱情護送下，為金面二媽神轎扶鑾起駕，隨後便至三芝區公所與里長座談。

會中多數里長針對交通及觀光議題，提出多項建議，包括芝柏山莊拆除、芝投公路建設、車道拓寬等，期盼活化三芝的交通命脈；另外也希望修繕增建市民活動中心，讓住在郊區的長輩能有更多休閒空間。

侯友宜表示，里長們提出的問題，有急迫性的絕對優先處理，今年7、8月也會請3位副市長至地方追蹤檢視，並承諾今年底會再次巡迴座談。

關於芝投公路興建議題，侯友宜現場指示交通局帶回研議，依運量需求評估興建必要；另外活動中心的修繕增建，請民政局盤點區內需求後盡速處理。

針對地方觀光產業發展，侯友宜指出，三芝有淺水灣、大屯山自然公園等景點，將由觀旅局結合在地創生規劃特色旅遊行程；桐花步道後續設施施作，則由客家局盡快辦理，以利地方觀光發展。

(中時 )