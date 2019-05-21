台北市都發局管理的大龍峒公營住宅2店鋪位於承德路三段，具備租金便宜、地理位置絕佳等條件，但都發局疑似宣傳不足，半年內招標5次竟完全無人投標，白白浪費兩店鋪相加每月近10萬租金收入，即使不斷調降租金仍乏人問津，第6次招租將於6月21日開標，6月3日起現場將開放參觀。

大龍峒招租店鋪位於承德路三段，周邊生活機能優良，距離捷運圓山站步行約3至5分鐘，花博公園、蘭州國中、大龍街夜市、中華電信等，四周商圈林立，近鄰已開設藝術精品、零售業。

不過，都發局自去年12月公告招標，卻僅將招租訊息放在北市府網站，並在現場張貼廣告，無法有效將訊息傳遞給尋店的廠商，租金直直掉，一路從58K調降至51K，減少超過7000元。

住商不動產企研室經理徐佳馨指出，當地單坪租金約在3000到5000之間，都發局店鋪租金相對便宜，但租屋族通常會透過房仲、租屋平台尋屋，「誰會在市府網站找房子？」推測宣傳不足加上商圈能見度低是租不出去的主因。

都發局解釋，公宅店鋪租金已經低於周邊行情，但仍無廠商投標，會再把租屋訊息放到租賃網站或用北市府官方賴宣傳。但都發局也強調，大龍峒公宅比較舊，像是民生、建國大樓等新建案的招租訊息一旦放上網，還是很快就租出去了。

(中時 )