法國航艦戴高樂號所載飆風戰機於19日在印度洋操演時，突然遭遇氣象突變，無法返回航母降落，臨時向印尼軍方求救，最後迫降在蘇門達臘北部亞齊省(Aceh)蘇丹易斯坎達木塔（Sultan Iskandar Muda）空軍基地。軍事專家指出，戰機在他國迫降，在相當程度上可測試出雙方應變能力與戰備水準，必須嚴肅思考此等事件，相同情況也可能發生在兩岸位於南海島礁的機場。

美聯社報導，法國海軍七架飆風式戰機19日從戴高樂航母升空後遭遇惡劣氣象，無法返回位於印尼外海距岸300海浬母艦所在位置，因此領隊斷然率所有戰機轉向印尼，並透過國際救難波道呼救要求迫降，印尼空軍雷達站迅速掌握其位置，並且順利在30分鐘內導引七架戰機依序安全降落；其中5架戰機旋於次日飛返航艦，但有兩架戰機因為落地後發現機械故障，目前還在檢修，尚未出境離開印尼。

中華戰略學會研究員張競21日受訪時表示，其實2015年4月1日美國海軍陸戰隊兩架F-18戰機亦因機械故障，臨時以「預防性降落」（Precautionary landing）為由，要求緊急迫降在台南機場，當時除引發北京關切外，台灣亦有人亂作政治解讀，莫名興奮到好像遭人臨幸地步，但卻未看出真正門道在於國軍人員訓練素質足以因應此種突發意外狀況，未讓其產生意外。

張競指出，依據法機迫降印尼事件，當然必須檢討法艦在任務策劃上未能妥善掌握氣象狀況，所以才會如此難堪。但是法機領隊能夠斷然應變，率領七架戰機安全迫降印尼空軍基地，法國海軍航艦飛行員素質與應變能力絕對不可低估。

張競強調，從另一個方面來觀察印尼空防水準，其能夠順利配合應變，導引法軍艦載戰艦迫降，並且防空部隊亦未產生誤判與誤擊事件，這個空防水準必須加以肯定。

不過張競提出，大家或許應當思考，假若同類狀況發生在南海海域，當事者改成美軍艦載戰機與大陸近年來透過島礁建設所蓋機場，假若大陸以人道考量准其迫降，美軍戰機亦真正成功迫降，將會產生何種政治效應，雙方顏面又會有何輸贏？

張競點出，其實目前大陸在南海所建機場，相關資訊都還未登錄於大陸民航單位所刊行之「飛航指南」（AIP： Aeronautical Information Publication ），而我方亦未將太平島機場資訊納入我方所刊行之同類指南。其實這些資訊不知那天就會發生救命功能，只要兩岸在南海所建機場，能夠解救過一次空中危機，接受過民航班機緊急迫降，其所將產生政治效應，絕對會是國際社會對外論述重大利基；兩岸主政者都應好好思考此事。

(旺報 )