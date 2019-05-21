自來水或瓦斯管線遭挖破，影響公共安全，台中市府推動道路挖掘管理系統與APP功能，整合行政流程，即時紀錄管理管線挖掘施工，推動試辦3D管線資料建置、非破壞性探測及施工3D攝影測量，協調相關單位推動圖資補正，獲得內政部營建署「公共設施管線評鑑」2018年執行績效「優等獎」榮耀。

建設局長陳大田表示，為強化道路挖掘管理、減少工安事故及提供民眾安全用路權益，訂定《台中市道路挖掘管理自治條例》及《台中市政府建設局公共設施管線圖資維護管理作業要點》等規定，作為公共設施管理維運基礎。

為加強管線單位施工自主管理，建設局推動「台中市道路挖掘施工安全管理人員認證教育訓練」，受訓合格後核發「結業證書」及「安全管理人員識別證」，以控管道路施工品質及安全性，提升完工資料品質。

陳大田表示，為完備公共設施管線基礎資料，且考量未來落實到智慧城市的發展，逐年推動圖資補正，輔以科技資訊系統，近年更以「三維GIS技術」協助公共管線資料管理。

透過資訊技術輔助，持續推動查核3D管線資料完整性及正確性、管線資料補正、公共設施管線AR試辦及道路挖掘施工3D攝影測量試辦等，以有效管理道路挖掘生命週期對應的管線建置與更新維護作業，也是推動智慧城市的的重要工作。

(中時 )