「麥克」高層證實大甲館已有買家接手，豐原館、后里館正進行資產清點及移交。（王文吉攝）

「麥克」黃姓負責人曾出面承諾會儘速解決員工欠薪問題，但記者多次致電詢問「無預警歇業」，均無人接聽電話。（王文吉攝）

「麥克」大甲館在公告日期「前一天」公休，造成多名會員撲空，之後索性貼出「今天沒營業公告」。（王文吉翻攝）

「麥克」旗下豐原、后里、大甲等3館，不到1個月內頻繁發出臨時異動公告，造成會員不勝其擾。（王文吉攝）

中部連鎖健身俱樂部「麥克健身生活館」欠薪爭議還未解決，又傳無預警歇業。吳姓會員投訴，大甲館「公告明天休息，結果今天就沒開」，害許多人撲空，有員工自行開館1天，但是浴室沒清、沐浴乳沒補，團體課也沒了。業者坦言，正陸續與新買家進行資產清點及移交，造成不便請會員見諒，屆時有補償方案。

吳姓會員投訴指出，大甲館最近「公休」頻繁，害他常吃閉門羹。記者兩度前往察看，大甲館除未依公告日期閉館，21日索性貼出「今天沒營業」。許多撲空會員圍著記者抱怨「公告明天休息，今天就沒開」、「只是來運動結果一肚子氣」、「錢被詐騙集團扣光了」。

還有大甲光田醫院醫護人員指出，「麥克」要求會員入會必須購買2年會籍，且限1年內繳清所有費用。他透過分期付款方案，將2年費用分攤在12個月繳付，入會半年來共計付款6次，實際上已繳納一整年費用，遇到業者惡意倒閉，希望能認賠殺出，不要再繼續付款。

記者21日逐一致電「麥克」總部及大甲、后里、豐原館均無人接聽。總經理謝佳容解釋，由於欠薪問題尚未全盤解決，考量人力不足，大甲館增加公休日，至於豐原、后里館確定有買家接手，正進行清點移交作業，新買家也可能進行內部裝修，造成會員不便，深感抱歉。

台中市主任消保官康馨壬表示，「麥克」稱因財務問題，陸續將分店轉手他人經營，使用信用卡預付費用的消費者，可主張「麥克」無法依約提供健身服務，於業者停止服務的120個日曆天內，向發卡銀行提出爭議款申請，填具申請書後，可退回爭議款項，唯爭議款申請日至刷卡交易日不得逾540個日曆天。

部分會員採分期方式繳付費用，無法上健身房恐還會被催繳，康馨壬指出，「麥克」將會員費用收取的債權讓與裕富資融公司，如「麥克」未能依契約提供服務，消費者可向融資公司主張同時履行抗辯權，拒絕支付後續款項。

「麥克」全盛時期擁有6家分館，爆發財務危機後，因資金周轉不靈，遭多名員工指控欠薪，黃姓負責人曾出面澄清自己沒有落跑，並坦言內部管控疏漏，資產遭離職員工掏空。「麥克」為套現，陸續轉賣中清館、上楓館，近日大甲、豐原、后里館也傳封館停業。

(中時 )