中華民國手球協會今天宣布2019年IHF獎盃挑戰賽–亞洲1A區女子賽事，將從本周日在台中逢甲大學體育館展開5天激戰，地主中華隊將努力爭取晉級下一階段賽事資格。

IHF獎盃挑戰賽為世界手球總會（IHF）主辦的正式國際賽，IHF會提供參賽國機票、食宿招待，每年輪流舉辦U20、U18男子組及U20、U18女子組賽事，去年男子組中華隊挺進到亞洲1A區決賽，並獲得U18男子組冠軍、U20男子組亞軍，今年由女子隊接棒應戰。

亞洲1A區女子組賽除了地主中華隊，還有北韓、澳門、香港及越南，U20女子代表隊陣中14名球員以海山高中選手為班底，共有8名球員，並由青奧女子隊總教練潘建宏領軍，台灣第一位旅日的手球好手譚崇聖也是教練團成員，U18女子代表隊由曾獲得亞運銅牌的彭雪美擔任總教練，希望留下佳績。

潘建宏指出，這次參加的外隊中，北韓隊會是相當難纏的隊伍，「過去北韓隊較少參加國際賽，不過他們球員身材高大，球風比較剽悍，預料會是硬仗。U20中華女子手球隊5月13日才全員到齊開始集訓，25日就要出發台中，會盡力表現。」

U20女子手球隊隊長林品均從國小四年級開始打手球，上屆在香港舉辦的比賽也參加過，認為中華隊選手在身材上比較居劣勢，因此攻擊上較吃虧，會從防守做起，希望盡量降低對手得分，再伺機突破。

(中時電子報)