國民黨總統擬參選人郭台銘19日、20日在雲林參訪，20日接受縣長張麗善招待晚宴，縣議會議長沈宗隆也受邀，沈出席前表明自己是「韓粉」（韓國瑜支持者），以免眾人會錯意，席間也多保持沉默，只有郭董提及他選上總統六輕的稅收全留雲林，沈宗隆才回答「這不可能」。

據轉述，沈宗隆稍晚出席晚宴靜靜吃飯，席間郭講治國方針，當談及若他當選總統台塑六輕的稅收全留在雲林，沈宗隆才回應「這不可能」，如果財政畫分法能修正，六輕的稅收能留一成在雲林就很好了。

記者21日詢問沈宗隆受邀時回答自己是韓粉，是否擔心對郭台銘會不好意思？沈宗隆表示，不會啊，他本來就是韓國瑜的支持者，從他參選黨主席、高雄市長都沒變過。

沈宗隆說，雲林長期落後被中央忽略，硬體建設嚴重落後其他縣市，每年台塑六輕上繳國稅300、400億元，雲林人受益不到，支持財政劃分法合理修正，每年留一成歲收30、40億元在雲林，照顧工業區所在地的居民，是比較務實的做法。

他表示，下一屆總統人選對雲林的縣政發展扮演重要角色，韓國瑜是雲林人的女婿，如果韓國瑜能夠參選、當選總統，能為偏鄉的雲林縣著想，雲林才能被公平對待，這也是多數縣民的期待。

(中時 )