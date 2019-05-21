PRIDE平權系列丹寧背心，3490元。（品牌提供）

為了迎接即將到來的六月同志驕傲月，LEVI’S全新Pride平權系列，致敬這股團結齊心、又自由釋放的彩虹社群力量，推出橫跨上下身單品。無論是品牌Logo Tee搶眼刷上六色彩虹、湛藍丹寧的卡車司機背心，與501牛仔短褲碰撞彩虹邊條、或純白丹寧夾克低調綴上彩色翻領，都完整展現LEVI’S標誌性Logo，及驕傲彩虹間多元詮釋的意涵。

Levi Strauss ＆ Co.全球品牌資深副總裁兼行銷長Jen Sey表示：品牌透過員工及粉絲的努力，長期以來支持LGBTQ＋社群。早在1992年就是《財星》500大企業中，第一家提供同性伴侶福利的品牌。身為推廣LGBTQ＋族群權益超過30年的品牌，品牌將與過去同樣持續推動LGBTQ＋權益的OutRight Action International組織攜手合作，並捐出2019年Pride平權系列100％的盈利。

(中時 )