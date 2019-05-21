為了迎接即將到來的六月同志驕傲月，LEVI’S全新Pride平權系列，致敬這股團結齊心、又自由釋放的彩虹社群力量，推出橫跨上下身單品。無論是品牌Logo Tee搶眼刷上六色彩虹、湛藍丹寧的卡車司機背心，與501牛仔短褲碰撞彩虹邊條、或純白丹寧夾克低調綴上彩色翻領，都完整展現LEVI’S標誌性Logo，及驕傲彩虹間多元詮釋的意涵。
Levi Strauss ＆ Co.全球品牌資深副總裁兼行銷長Jen Sey表示：品牌透過員工及粉絲的努力，長期以來支持LGBTQ＋社群。早在1992年就是《財星》500大企業中，第一家提供同性伴侶福利的品牌。身為推廣LGBTQ＋族群權益超過30年的品牌，品牌將與過去同樣持續推動LGBTQ＋權益的OutRight Action International組織攜手合作，並捐出2019年Pride平權系列100％的盈利。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。