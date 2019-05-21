離奇，出生5天就感染腸病毒重症！衛福部疾管署21日公布台中市新增一例腸病毒重症個案，個案是34周早產男嬰，出生5天後出現高燒、嘔吐、活動力不佳以及全身抽搐症狀，收治到新生兒加護病房搶救，檢驗結果出爐竟是伊科病毒11型感染併發重症。

該病患是台中市今年以來第二例腸病毒重症病患，衛生局表示，患者是34周早產男嬰，4月26日出生，5月1日出現高燒、活動力不佳、全身抽搐以及水腫症狀，經多日搶救這兩天男嬰症狀才趨穩定，而疾管署也公布確診是腸病毒併發重症。

台中市衛生局指稱，依據疾管署疫情監測資料統計，台中市第20週（5月12日至18日）門、急診腸病毒就診共1022人次，疫情尚未進入流行高峰，但近期連續降雨，高溫、潮濕的天氣適合腸病毒生存，再加上部分患者感染腸病毒後僅有類似感冒的輕微症狀，不易察覺而可能成為潛在傳染源。

衛生局長曾梓展指稱，107年全國36例腸病毒重症，有11例為新生兒，其中8例死亡。腸病毒傳染力強，勤洗手是預防腸病毒最有效的預防方法，尤其5歲以下嬰幼兒是腸病毒重症的高危險群，家中有嬰幼兒的成人工作或外出返家務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手。

他也呼籲，若嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，應請假在家休息至少7日，避免與其他幼童接觸及避免出入公共場所等，以降低腸病毒交叉感染的風險。

(中時 )