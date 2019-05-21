近來日本流行「奇異果瘦身法」，讓想瘦身又不想挨餓的人又找到一絲希望，不過若吃錯時間，效果可能大打折扣。專家表示，奇異果富含的營養可以活化腸胃蠕動，只要在晚飯後到睡前一小時的黃金時段，吃1顆奇異果配1杯水，就可以發揮神奇的瘦身效果。

一般認為晚上吃東西會變胖，不過《早安健康》報導，日本瘦身專家和田清香表示，1顆100克的綠奇異果熱量不到60大卡，不但有大量的維生素、葉酸、礦物質，還有豐富的膳食纖維，營養密度相當於蘋果的6倍。

而且綠奇異果中的不溶性膳食纖維，在大腸中吸收水分會膨脹成數倍，可增加糞便份量、促進腸胃蠕動，有助於重整腸道環境，排出體內囤積的毒素。

由於晚上12點前後是腸胃消化的黃金時間，在飯後到就寢前一小時吃1顆奇異果配1杯水，正好能發揮最大作用，加速魚肉等蛋白質消化，並活化腸胃蠕動，也有助於促進全身血液循環，提高代謝機能，對於瘦身也是一大幫助。

和田清香提醒，水能活化奇異果的酵素，因此務必一起食用；此外，奇異果的酵素在常溫時活性最強，因此晚上吃奇異果時，盡量選擇常溫的奇異果較佳。

(中時電子報)