人力銀行最新調查，90世代(1990年之後出生，又稱90後)有高達5成9比例不滿意薪水待遇，且自評生存壓力數值，以滿分10為準，平均高達7.3，多數年輕人對未來充滿焦慮與不安，被迫成為「不買房、不結婚、不生育」的三拋世代。

據1111人力銀行昨公布，針對30歲以下年輕人做的「90世代生存壓力調查」發現，台灣90世代有59%「不滿意」薪資待遇，其中包括29.7％直言「非常不滿意」；僅4.7 %「滿意及非常滿意」；還有36.7%表示「尚可接受」。

內政部最新統計也指出，2018年台灣新生兒人數跌破8年新低，僅18萬1601人，較前年大減1萬2243人，結婚對數只剩13.5萬對，反映出年輕人「不婚不生」現象。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，今年每人基本生活費用為17.1萬元，較去年調高5000元，除了提高免稅扣除額小確幸之外，從本次調查也看出，有高達5成9不滿意薪水待遇，說明年輕族群其實更在意薪資水平的提升，才有助於實質擺脫窮忙窘境。

調查也指出，90世代自評生存壓力數值，平均高達7.3(滿分為10)，雖然逾半數人能維持固定儲蓄的習慣，但大多數年輕人對未來仍充滿焦慮與不安，而被迫成為「不買房、不結婚、不生育」的三拋世代。

(中時電子報)