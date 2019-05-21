王姓婦人昨家中灌入大量雨水，積水達半身高受困屋內。(吳亮賢翻攝)

昨日暴雨狂襲，新北市以淡水區災情最為嚴重，61歲獨居王姓婦人昨家中灌入大量雨水，積水達半身高受困屋內，嚇得趕緊報警求援，警方到場後迅速攙扶王婦離開屋內，脫困後，她感動地頻頻向警方道謝，「謝謝警察大人！」

淡水警分局中正路派出所警員廖家駒指出，昨日上午9時許獲報有婦人受困屋內，趕到現場發現王婦1人獨居家中，因住家地處低窪，雨水不斷灌入，王婦開刀行動不便，加上放不下家中財物，遲遲不肯離開。

廖家駒眼看水位已達大腿，先花了約40分鐘，涉水將王婦家中值錢物品堆置高處，接著再攙扶王婦離開家中交給志工安置，王婦脫困後，手腳還微微不停地顫抖，受到不小的驚嚇，對於員警的即刻救援，她感動地一直道謝說：「謝謝警察大人！」。

淡水警分局表示，20日當天受到鋒面經過北台灣帶來豪、大雨，淡水、三芝地區多處道路、橋樑積水封閉管制，特別指示執勤員警務必提高警覺，落實道路、橋樑管制及防災應變處置，尤其是針對低窪地區居民加強勸導撤離至安全處所措施，以確保民眾生命財產安全。

(中時 )