台中市政府勞工局每年開辦職業訓練課程，去年結訓就業率高達8成以上，今年第一階段將開22班，包括資訊、工業、服務、商業、餐飲及新興產業6大類，課程內容包含智慧自動化技術（產訓專班）、精密機械數值控制加工及水電裝修技術等，預計招訓660人，現正招生中。

勞工局每年依就業市場需求，開辦職業訓練課程培訓勞工技能，在各班次職業訓練期間，市府即啟動就業輔導機制結合訓練單位及台中市就業服務處，提供職缺資訊及就業媒合。

勞工局長吳威志表示，去年共開辦33班次，參訓人數867人次，結訓後成功輔導694人就創），高達8成以上，其中男性占42.65％、女性占57.35％；45歲以上占37.75％最多，其次為25至29歲占17.29％。只要有意願提升職場技能，不論年齡與身分別，大多能在訓練後無縫接軌就業。

因應產業未來發展趨勢，勞工局今年度委託中部物聯網智造基地所在的中興大學辦理「智慧機械設備物聯網與感測技術培訓班」及「機器學習與資料分析工程師培訓班」等課程，連結智造基地相關商品開發、履歷建立、個案諮詢、產官學跨域整合等相關資源，培育中部地區重點人才。

(中時 )