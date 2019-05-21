同婚專法在17日下午於立法院三讀通過，同志可依法登記結婚，建立具親密及排他性的永久結合關係，且可收養子女、雙方財產制、繼承等準用民法相關規定。18日就有男、女同志及異性戀三對不同性別的新人，在台北市舉辦首場「世紀平權婚禮」，氣氛溫馨逗趣。

特別從彰化社頭趕上來的阿拓媽媽，62歲，可愛的娃娃頭搭配淡綠色牛仔外套，露出喜氣的粉紅色蛋糕裙擺，腳踩紅色瑪莉珍鞋，看來年輕有活力，好像要去參加畢業舞會。這是她第一次牽兒子的手走紅地毯，現場鎂光燈閃個不停，挽著兩位俊美新人，她顯得興奮又緊張。

說起話來細聲細氣的阿拓媽媽，獨立撫養3個孩子長大，如今孩子三十而立，完成人生大事，她很開心。原本拒絕受訪、拍照，後來也大方分享了為人母的祝福：

我是單親家庭，家裡有3個兒子，各相差1歲，小時候每個都很黏我，總在身邊跟上跟下的。阿拓排行老二，從小就乖、不讓我操心，家裡大部分事情都是他在幫忙，以前家事也都他在做，因為我要忙工作。

在鄉下，養孩子比較容易吧，小時候他們常常把衣服褲子脫得精光，跑來跑去，現在鄰居看到他們還會很訝異說，喔，那個當年那個光屁股的小孩長這麼大了啊？

阿拓喜歡男生，在他高二時我才知道。因為工作忙，我只注意孩子身體健康，吃得飽，上學正常、下課有回家就好，不會去擔心什麼。孩子們也常帶同學來家裡玩，男的、女的都有，所以一直到阿拓國中畢業，我都沒有什麼特別感覺。

阿拓念高中時不住家裡，我發現，他常帶一群男孩子回家打電動，好像有這種（男同志）傾向。剛開始也會想阻止他，因為我覺得這樣他會很辛苦，外界給他的壓力及眼光，會讓他生活得比正常人辛苦。

我也曾懷疑，是不是因為我的婚姻關係不好，讓阿拓變得不喜歡女生，喜歡男生？

我也試過給他喝符水、祭改、看醫生，結果都沒效，阿拓很乖，唯一會跟我唱反調的就是我不准他交男朋友。這時他會跑去男朋友那邊耍脾氣、尋求慰藉，小倆口感情愈好，跟家裡的關係就疏遠了。後來想想，就隨緣吧，孩子喜歡誰，我們也沒辦法阻止，反正現在男女平等，男生、女生都一樣，既然兩人合得來，就祝福他們吧。

來自哥兒們的衷心祝福。圖片來源：林貞岑

你問我現在會擔心鄰里的眼光嗎？不會啦，都這麼久了，大家也知道阿拓的性向，如果還有人講不聽，有時我就會很生氣大聲說話。經營婚姻不容易，我也跟阿拓說了，像媽媽這樣子，你還考慮結婚嗎？他說，媽，你相信我的眼光，我跟他結婚是我賺到了（大笑）。

認識他們快4年了，覺得他（宣佑）比我兒子還成熟，比較會處理一些事情。他很照顧阿拓，因為比較早出社會，認識的朋友多，阿拓跟他在一起，交到很多好朋友。

他們結婚後我有什麼願望？喔，他們認養、領養小孩都OK啦，但我沒什麼時間幫他們帶小孩喔。我覺得他們很優秀，要做什麼自己都處理得很好，不用人操心。平常家裡有粗重、勞力的工作，他們會主動回家幫忙。像兩人最近討論創業，要在台中合開飲料店，也都自己規畫好，沒讓我操心。我覺得他們現在這樣穩定很好。

以前結婚都有聘金什麼的，這次我想去打兩條金鍊子送給他們，祝福他們結婚快樂。

像同樂會般熱鬧的婚宴。圖片來源：林貞岑

(中時電子報)