總統大選近日幾份民調顯示，高雄市長韓國瑜支持度下滑，儘管他仍是國民黨最強王牌，但鴻海董事長郭台銘聲勢上揚，以差距2%緊追在後，他最後能否勝出代表國民黨參選，已在未定之天。桃園新科議員謝美英分析，韓國瑜想保持高聲勢選總統，應直接宣布參選。

2020總統初選戰局，目前藍綠都碰到狀況，讓尚未宣布參選的台北市長柯文哲坐收漁翁之利。從聯合報日前民調顯示，韓國瑜支持度約下滑5%，他在國民黨支持度仍最高，但郭台銘已急起直追，在面臨柯文哲加入的三腳督對戰，韓、郭兩人都輸柯文哲，曝露韓國瑜不再一枝獨秀。更令外界意外的是，若是藍綠對戰，郭台銘的優勢更勝韓國瑜。

國民黨初選要到7月5日才進行民調，眼見韓國瑜聲勢下滑，國民黨挺韓同志倡議，國民黨的提名時程宜提早進行，再拖下去會對韓國瑜參選不利。不過，韓國瑜日前表示，若國民黨五人徵詢小組徵召他初選，他說「「yes,I do」，但現在高雄議會正在進行總質詢，目前暫訂見面時間是在總質詢後的6月上旬。

中評社報導，新科桃園市議員謝美英表示，韓國瑜剛選上高雄市長，民調衝很高，就好比當年的蔡英文跟馬英九，聲勢最高、一舉到達山頂，接著就開始下滑。除了有所謂的「打韓」、「黑韓」勢力，韓國瑜到高雄市議會接受總質詢，很多選民開始從「情感面」回到「理性面」，畢竟當初認為的「救世主」，還是要拿出真本事。

她分析，目前韓國瑜民調最高，也最被藍軍看好，但隨著韓民調開始下滑，藍軍也要重新評估，手上這張牌是否還是王牌？韓不如趁氣勢最旺直接宣布參選，真正營造勝選氣勢。

民調仍居冠！ 韓國瑜支持度25.6% 勝過郭台銘

(中時電子報)