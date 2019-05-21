本土劇女神韓瑜去年底拍完八點檔《金家好媳婦》後，進入休假模式，許久沒在螢幕出現的韓瑜，仍不定時在網上和粉絲分享生活大小事，而不吝嗇放送美照的韓瑜，近日就在IG曬邪惡視角的自拍照，她大方露紅肩帶，微露酥胸超養眼。
只見韓瑜頂著濕髮入鏡，並幽默寫下：「我討厭洋蔥😱但洋蔥圈…可以吃一下😏什麼鬼啦」，而照片中的自拍視角大方放風紅肩帶，穿U領上衣的韓瑜微露傲人上圍，白嫩酥胸若隱若現，畫面更是讓網友眼睛大吃冰淇淋。
(中時電子報)
#韓瑜
本土劇女神韓瑜去年底拍完八點檔《金家好媳婦》後，進入休假模式，許久沒在螢幕出現的韓瑜，仍不定時在網上和粉絲分享生活大小事，而不吝嗇放送美照的韓瑜，近日就在IG曬邪惡視角的自拍照，她大方露紅肩帶，微露酥胸超養眼。
只見韓瑜頂著濕髮入鏡，並幽默寫下：「我討厭洋蔥😱但洋蔥圈…可以吃一下😏什麼鬼啦」，而照片中的自拍視角大方放風紅肩帶，穿U領上衣的韓瑜微露傲人上圍，白嫩酥胸若隱若現，畫面更是讓網友眼睛大吃冰淇淋。
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