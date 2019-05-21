上櫃公司和進電子(3191)前董事長龔俊仁，被2013至2014年間，以虛偽交易手法掏空、涉及財報不實、掏空金額上億，涉嫌違反證交法。台北地檢署今指揮調查局北機站兵分9路前往台北、高雄搜索和進電子、龔俊仁住處等地，約談龔俊仁12名涉嫌人、4名證人到案，晚間移送台北地檢署複訊，訊後不排除諭令交保等強制處分。
檢調懷疑，現為和進電子總經理的龔俊仁，在2013年、2014年擔任和進公司董事長，以虛偽交易手法掏空上億元資產，事後並將不實交易列入公司財報，涉嫌違反證交法特別背信、非常規交易、財報不實等罪。
龔俊仁不是第一次涉案，他曾被控於2013年間任職董事長期間，得知公司出售五股土地3億多元利多消息，不但向金主借款買進自家股票，並於公司重大訊息公布前，事先透露給湯姓友人，雙方協議平分不法獲利，未料股價不漲反跌，新北地院依違反證交法判龔徒刑3年3月，詎料如今又涉掏空遭調查局搜索。
(中時 )
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