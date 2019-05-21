北市持股的四大公司目標雖不在於營利，但各公司仍推出新產品及服務「接地氣」，如花卉公司走入社區推動花卉教學，由於課程免費，作品又可帶回家，廣受民眾好評；至於規模最小的畜產公司則瞄準小家庭需求，今年首度推出雞、豬禮盒，打造好口碑。
台北花市自2018年10月起開始推動「 花藝教學走入社區」，公司與台灣花店協會、花綠小站花店協會、中華花藝文教基金會、國際花藝教育研究文教基金會等單位合作，花材由台北花市提供，去年已走進18個里，今年目標巡迴北市60個里、舉辦120場活動。
為了推廣花卉，台北花市提供每里2堂免費課程，活動頗受好評，已有不少鄰里自費續辦，目前活動以當地有花市的區域為主，包含大安、內湖、文山等，若其他地區有意願，公司則會評估推廣費用結餘辦理。
至於畜產公司今年也首度推出自有商品，包含的「好食雞」、「鴨香寶」 、「豚雞好料」等禮盒 ，春節期間業績達60萬，畜產公司總經理楊嘉仁表示，今年預計再推出8項以上新商品，並委託雙北農會超市代為販售，創造營業收入。
(中時 )
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