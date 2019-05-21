陳潔怡外貌清新、身材好。（圖／翻攝自你的陳潔怡微博）

陳潔怡曬傷照否認是胡先煦新女友。（圖／翻攝自你的陳潔怡微博）

18歲男星胡先煦過去曾演出《老男孩》，並在《如懿傳》飾演青少年時期的四阿哥，胡先煦去年考上中央戲劇學院，不久認戀同學刁卓。昨(20日)傳出他和刁卓分手，今被狗仔爆和新歡在KTV包廂激吻，有網友指胡先煦新歡是校花陳潔怡，稍早陳潔怡曬出自己腳受傷的照片，澄清自己不是女主角。

胡先煦去年9月被網友直擊和刁卓到海洋館約會，兩人也發文認戀，昨網上熱傳兩人分手，刁卓還曬過一張自己掉淚的照片，疑暗示情變。今據《優酷娛樂》報導，胡先煦最近被拍和一群朋友去KTV，胡先煦和其中一名戴著黃色帽子的女生走得近，兩人還被拍到忘情擁吻。

胡先煦之後帶著黃帽女回住處，有網友稱該女是中央戲劇學院18級表演系的陳潔怡，和刁卓是同班同學、關係也不錯，陳潔怡稍早則曬出自己腿包繃帶照片，寫下3字：「不是我」，否認是胡先煦新女友，網友虧胡先煦說：「在高中憋壞了吧」、「雖說戀愛自由，但是才大學就這樣哎男人啊」、「談戀愛可以，但是才這麼年輕，這孩子前途真的堪憂」。

(中時電子報)