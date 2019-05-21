綠營四大老李遠哲、彭明敏等人，連署發出致蔡總統的公開信，呼籲不要參選連任，現在連五位「青壯代」代表，包括律師鄭文龍、作家金恆煒等人，也召開記者會呼籲放棄連任，對此音樂創作製作人郭蘅祈，則是回應：「人生見好就收，舞台不再，就別再留戀」。

郭蘅祈表示年過半百的自己，一隻腳已經忍住不踏進棺材，還要想盡各種辦法找回春方式，對於「青壯」這個詞能回味，但看到此篇報導時，只覺得這幾位年過六七旬，早已白髮蒼蒼、說話有氣無力的伯伯阿姨，掛著布條自稱是「青壯代」，除了痛批蔡英文3年政績「自我感覺良好」，內容提到的都是民調、選票，這讓郭蘅祈反問有沒有想過要帶領群眾走向進步的遠景？不禁感嘆：「你們會不會也太『自我感覺良好』」。

郭蘅祈臉書全文。(圖/郭蘅祈臉書)

最後郭蘅祈呼籲五位「青壯派」的伯伯阿姨，「人生見好就收，好好規劃老年恬淡生涯，舞台不再，就別再留戀」，對此網友也紛紛留言：「只為了選舉，只為了勝選，非人民之福」、「這些人都不知道什麼是知恩圖報嗎」。

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(中時電子報)