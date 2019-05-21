台中第一警分局日前晚間9時許接獲通報，中市綠川西街的大樓上有人欲跳樓，趕赴現場發現25歲陳姓女子在9樓大吼大叫，坐在圍牆邊準備要跳樓，並嗆「不要靠近」，否則，她要往下跳，現場一度緊張，經王姓女警柔性勸說，在陳女轉身要跳下瞬間，猛撲向前一把抱住陳女，現場人士協助拉回陽台，結束這場驚魂記。
「不要靠近！」陳女在9樓大吼大叫，不顧男性友人的勸阻，坐在圍牆邊準備要跳樓，並嗆警方不要靠近她，否則，她就要跳下去。
到場陳姓員警及王姓女警發現陳女情緒不穩，先配合後退並連繫救護車，由王姓女警靠近勸說，但陳女仍未打消跳樓念頭，轉身正要跳下樓瞬間，王姓女警緊急撲向前將陳女一把抱住，陳女友人也緊急上前抓住陳女，警民3人協力下將陳女拉回陽台。
警方調查，陳女疑患有躁鬱症，當天因為感情問題而情緒不穩，趁男性友人不注意，往頂樓跑，還爬上圍牆準備要跳樓。
陳女友人表示，陳女曾因躁鬱症而情緒暴走，但沒想到居然會真的要去跳樓，幸好，當時有警方在場並及時抓住陳女，否則後果不堪設想。
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