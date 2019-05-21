大都會隊21日宣布，自家養傷中的古巴強打塞斯佩迪斯（Yoenis Céspedes）因為在「農場」重摔，導致右腳踝複雜性骨折，本季可能提前報銷。詭異的是，這個「農場」不是棒壇一般對小聯盟的別稱，而是塞炮自己的「真」農場！

根據大都會總管范瓦格南（Brodie Van Wagenen）說法，塞斯佩迪斯跌進自家農場的洞裡，導致受傷，至於是因為騎馬還是牽著馬匹時跌進洞裡，范瓦格南沒有進一步說明，只以「非棒球相關活動」帶過。塞炮今天也到紐約和隊醫碰面。

塞炮去年動了雙腳後跟的手術，目前還在復健中，大都會本來就沒把握他何時復出，如今更是遙遙無期。而且因為「非棒球相關活動」而受傷，應該違反合約規定，對此范瓦格南拒絕評論，只說「還沒想到合約方面的問題」。

塞斯佩迪斯在2015年季中從老虎轉會到大都會，出賽57場就敲出17轟，是大都會殺入世界大賽的功臣之一。球季結束後他與大都會簽下3年7500萬美元新約，不過打了1季就使用「脫逃條款」，再和大都會簽了4年1.1億新約，如今成為球團沉重的負擔。

成為億元男之後，塞炮只替大都會出賽119場，先是大腿和髖部受傷，再開刀治療腳跟傷勢，如今還詭異摔傷。儘管過去兩季打擊率2成82、26轟、攻擊指數0.869仍具水準，但即使趕上明年開季復出，塞炮將已34歲，且距離上一次出賽相隔21個月之久，功力還剩多少，大都會只能聽天由命了。

(中時電子報)