桃園機場公司今表示，配合國軍辦理5月專案演訓任務，為降低軍演空域影響範圍，民航局、軍方與桃機經過多次協調，軍方將操演管制時段由整段保留改為分段執行，27日起演練時段的航班將受到影響，起降時間可能會稍有調整，桃機提醒，旅客須注意相關訊息，出發前可先確認最新航班動態。

桃機公司表示，以日前軍演經驗分析，與軍方及民航局密切協調後，軍方戰管與民方航管將採取滾動式流量管制，在確保飛航安全及不影響操演任務的前提下，軍方將操演管制時段由整段保留改為分段執行，降低對民航機起降影響。

桃機表示，部分操演時段可能影響航班起降，但影響不大，日期與時間分別有5月27及28日14：20至14：40、5月29及30日09：20至09：40時、5月31日08：30至08：50以及09：20至09：40時、5月30及31日09：01至09：06，操演時段機場05跑道方向須暫停進場。

桃機公司表示，最新航班資訊須在演練日前一天確認，並提醒，搭機旅客及接機民眾，需注意相關訊息，出發前與航空公司確認最新的航班動態。

(中時 )