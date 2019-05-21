泡麵達人里納許。（翻攝youtube）

金門「一來順椒麻拌麵」。（品牌提供）

據尼爾森市調統計，台灣2018年速食麵產值高達新台幣109.4億元，年成長約5.2％；但台灣速食麵市場目前不僅只有「泡麵」，近年來「快煮麵」也加入了這場台灣速食麵市場戰局。走過食安風暴，台灣消費者對於食品的要求更高，對於速食麵從「止餓」、「便宜」這兩種訴求，更走向「營養」、「好吃」。

前陣子美國速食麵界米其林The Ramen Rater公布的「2019全球最好吃速食麵」排行榜中，由「快煮麵」類別獲得高分肯定。今年速食麵達人里納許(Hans Lienesch)，對一款來自金門的全素快煮麵「一來順椒麻拌麵」給予5顆星肯定，還說會「記住金門這個地方」。

擁有速食麵達人之稱的美國部落客里納許Hans Lienesch，吃遍天下速食麵，從1998年開始試吃世界各地的速食麵，並給予評價，每年都會公布全球最好吃前10名排行榜，堪稱是速食麵界的米其林。而今年公布的「2019全球最好吃的10款速食麵」中，有兩家台灣業者上榜，包括「阿舍食堂究濃紅燒牛肉麵」，及「老媽拌麵」。

經營了43年的「金門一來順特產店」，為金門貢糖主要品牌之一，老闆因宗教信仰，推出之產品多以素食為主。近年推出的「金門一來順椒麻拌麵」標榜麻而不辣的全素快煮麵，老闆陳婇妍對自家產品外銷全世界有信心，直接把乾拌麵寄給知名速食麵達人部落客里納許Hans Lienesch品嚐。陳婇妍表示，這位速食麵達人非常誠實，對於表現差的麵會直接倒掉，但我們對自家產品很有信心，一定能吸引國外消費者。

(中時 )