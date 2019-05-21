全球人壽致力於推廣各項運動並結合公益善循環，2019年歡慶25周年，規劃全球人壽「因為愛─舞所聚ZUMBA」公益活動，將捐助部分活動報名費予忠義基金會，協助失依兒少教育經費，並特地邀請歌手范瑋琪擔任愛心大使，活動將在9月7日晚間於中正紀念堂兩廳院廣場舉辦，於今天正式開放報名，透過舉辦快閃活動炒熱氣氛。

「因為愛─舞所聚ZUMBA」活動邀請國內優質老師帶領參與民眾同歡，為了邀請民眾熱情參與，全球人壽特地於今天舉辦快閃活動，愛心大使范瑋琪現身熱情邀請民眾揪團跳森巴舞。

報名「因為愛 舞所聚ZUMBA」的民眾可獲得美津濃運動紀念T恤、全球人壽LED互動手環與運動束口背袋、氧顏森活舒活化妝水與舒活修復乳體驗組、獅子寶寶私密淨柔濕巾、新技NEWART紅寶石能量瞬護隔離霜等超多品牌好禮，前500名早鳥女性報名者還可再獲得內衣品牌曼黛瑪璉產品一件，9月7日活動當天還有抽獎活動，有機會獲得知名按摩椅、運動手錶與健身工廠會籍。

此外，全球人壽為了鼓勵學生或企業共同參與，一同感受ZUMBA樂趣，報名人數最多的前5名團體，將獲得專屬休息帳篷，活動報名時間自今天起至7月1日截止，報名資訊可上活動網站查詢。

(中時電子報)