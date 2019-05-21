中國大陸電信巨擘總裁任正非對於目前人正軟禁在加拿大自家豪宅內的華為財務總務長、女兒孟晚舟表示，並不擔心她的未來，她本人也很樂觀，目前正自學五六門功課的她將來讀出一個「獄中博士」出來，生活充實的很。

綜合外電報導，由於美國指控孟晚舟涉及違反對伊朗制裁令，遭加拿大逮捕後目前軟禁在加國自家的豪宅內，將於9月23日再次開庭。不過，孟晚舟似乎仍認為空間太小，在寫給華為員工的公開信中，她寫道「雖然身體被限制在極有限空間內，但我的內心從未如此地多采多姿和寬闊。」

她的辯護律師表示，孟現在住的地方維安有困難，太多媒體和公眾可以接近該住所，要求讓她搬去保全條件更好的肖內西區（Shaughnessy）豪宅，價值達1,330萬加幣的豪華別墅，佔地將近230坪，內部有7間臥房、8間浴室，且房子外圍還用樹叢圍起來，外界更難一探內部環境。

任正非接受大對於自身兒女，任正非表示這輩子最對不起的就是自己的小孩，年輕剛創業時公司處於生存的垂死掙扎中，經常幾個月很少與小孩有往來，但所幸她們自己對自己要求很高，比如小女兒小時候每個星期要跳15個小時的舞蹈。對於仍在軟禁的孟晚舟，任正非說，每次和她通電話她都說忙得很，充實得很，現在自學五六門功課，將來讀出一個「獄中博士」出來。

先前媒體曾報導，由於孟的官司恐拖延數月、甚至上年，孟晚舟除了為漫長審訊做準備外，外傳有意在加拿大不列顛哥倫比亞大學（University of British Columbia）紹德商學院（Sauder School of Business）的博士學位繼續進修，其餘時間來陪伴家人和閱讀。

(中時電子報)