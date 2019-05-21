網友烏龍爆料六合夜市人潮靠「臨演」，但照片會說話，圖為韓國瑜就任高雄市長後的景象，夜市管委會說人潮多了3、4成。（柯宗緯攝）

黑韓無極限！高雄市長韓國瑜提倡庶民經濟，近來六合夜市人氣明顯回溫，卻被網友爆料，去年12月初日本廣告公司到場拍片，當時的人潮是靠「臨演」衝場，說得煞有其事，但六合夜市直斥「黑白講」根本在造謠，觀光局長潘恒旭也嗆「黑高雄免錢」。

六合夜市主委莊其章澄清，該片是12月3日到六合夜市開拍，拍到凌晨1、2點，那時本來就沒什麼人，但新聞播出是12月9日，也無拍到劇組，簡直胡說八道；他強調，在韓當選的隔天，韓流效應已發酵，夜市人潮擠爆，全台的人衝著韓市長都來高雄玩。

莊其章透露，六合夜市在韓上任後，人潮多出3、4成，實際問在地攤商感受最明顯，時至現在最多假日一天有5、6萬人，遊覽車也有100台；網友不該看到黑影就開槍，胡亂唱衰真的可惡至極。

陳姓網友在臉書爆料，去年1支日本化妝品廣告，選在六合夜市開拍，原因是因遊客很少比較好執行，但攤販要調度配合蠻麻煩，所以就自己陳設攤位，現場找來1、200個臨演，但還沒開拍就有記者前來，一問之下對方在報導「韓國瑜韓流發威 連平常生意不好的六合夜市都擠進難得人潮」。

陳姓網友指稱，他當下跟記者說在拍片，但對方不予理會，後來在電視新聞看到該則報導，但不是事實卻還是這樣報導了，究竟還有多少新聞是這樣有心拼貼，「我們這樣算不算幫兇 還是至少我們應該叫公司去跟韓國瑜請臨演費」，現在去跟潘恒旭請款還來得及嗎？

潘恒旭事後獲悉怒嗆，現在是路人甲都可以黑高雄不用錢，「我找到頭髮都白了找不到你說的那篇報導」，八分假帶二分真最會混肴視聽，網友睜眼說瞎話，六合夜市被陰了，去年12月高雄住房率創歷史新高。

潘恒旭受訪時仍不滿說，此等不實言論，對高雄觀光殺傷力很大，也對辛苦討生活的六合夜市攤販、小黃運將來說，是很大汙辱，呼籲該網友有良知的話，應該公開道歉，不該凡事逢韓必反，以「假新聞、真出名」，享受被點讚的快感，而不認自己的錯誤。

(中時 )