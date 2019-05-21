嘉義縣議員接獲家長陳情指，去年某國中棒球隊教練因學生頭髮長度不合隊規，竟叫球隊學長亂剪該生頭髮。（張亦惠攝）

嘉義縣議員陳姿妏21日指出，有家長向他陳情，去年某國中棒球隊教練因學生頭髮長度不合隊規，教練竟請棒球隊另2位學長「一人一刀」剪他的頭髮，學校主任甚至說家長若提告，未來該名學生恐怕無法上場比賽。校方喊冤表示，發生當天就立刻協調，也達成共識日後由家長負責督服儀，教練負責訓練。

陳姿妏昨日在市議會定期會質詢嘉義市教育處長葉國樑，要求葉了解這位棒球教練是否不當管教，葉國樑則說，會再派督學到學校了解。

校方表示，該名學生有一段時間未依規定剪髮，也給過很多次機會，教練才會出此下策，事情發生在去年4月10日，當天立刻邀集該生家長、家長會長、教練、學務單位等人協調，也勸戒教練不能再有類似行為，並達成協議，教練負責訓練，服儀則由學務單位及家長共同督促。

據了解，該生再2個月就要畢業，事件發生至今表現良好，教練也訓練他做投手，時常上場比賽。該名教練對棒球相當有熱忱，過去20年甘願做約聘僱教練，直到今年正式教練開缺才成為正式教練，平時帶隊嚴格，成績有目共睹。

陳姿妏也提到，該校棒球隊每個月都要繳交300元隊費，但教育處每年已編列全市約70萬元預算作為球隊辦活動、球具等費用，不應再造成家長負擔，且家長反應，曾向校方要求隊費支出明細卻沒有下文。

校方指出，隊費自棒球隊創校以來就有收取，完全使用在孩子身上，例如打完比賽贏球學生想吃麥當勞，就用隊費來補足補助不足的部分，或海內外交流經費不足也都使用隊費補齊。

(中時 )