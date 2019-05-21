奧地利副總理捲入通俄門醜聞後事件越滾越大，除了副總理已請辭止血外，最新消息是奧國內政部長因監督不周遭開除，引發內閣中半數同黨閣員不滿集體請辭，奧地利聯合政府已然瓦解，將於9月進行大選。

奧地利副總理史特拉赫的通俄醜聞已讓奧國聯合政府分崩離析。

綜合《紐約時報》（The New York Times）、英國《衛報》（The Guardian）報導，奧地利內閣唱空城，半數閣員集體下台，原因是副總理史特拉赫（Heinz-Christian Strache）捲入通俄門醜聞，奧國總理庫爾茨（Sebastian Kurz）認為與副總理同屬極右派奧地利自由黨（Freedom Party of Austria, FPOe）的內政部長基克（Herbert Kickl）監督不周，要求總統將他開除，此舉引發自由黨不滿，內閣中半數自由黨閣員全數請辭下台，以示報復。

總理庫爾茨20日和基克會面後表示，他認為基克並未意識到這次醜聞的嚴重性，在事件發生之初也未採取強硬行動，整體來說基克及自由黨缺乏處理通俄門醜聞的敏感度，因此提請總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）將他開除，希望讓整起事件能夠受到公開透明的調查。開除基克的建議受到奧地利各反對黨支持，他們認為唯有屬於自由黨的內政部長下台，醜聞才能受到透明檢視，而基克也在當天稍後遭到開除。

對此，基克自然相當不滿，抨擊庫爾茨及執政的人民黨（People's Party, OeVP）想要掌權。為了報復基克遭拉下台，內閣中的自由黨閣員已全數請辭下台，以示抗議。這些閣員包括外交部長、國防部長、交通部長、社會事務部部長，另外先前請辭下台的副總理史特拉赫本身也身兼體育部長，由於自由黨閣員在內閣中占了一半席次，換句話說，奧地利現在一半內閣唱空城。

基克擔任自由黨秘書長長達13年，是自由黨內的靈魂人物，近年選舉中經常為自由黨創造民族主義、民粹主義風格濃厚的口號。

遭開除的奧地利內政部長基克。（圖／路透社）

奧地利政府已然崩盤，奧國總統范德貝倫表示9月將重新舉行大選，期間自由黨閣員留下的空缺將由專家或資深公務人員暫代。

副總理史特拉赫17日遭德國媒體踢爆，2017年曾和自稱是俄羅斯達官顯要姪女的金髮女子會面，兩人利益交換，女方稱要投資奧地利最大小報，控制輿論支持自由黨，史特拉赫則承諾要以國家公共合約回報。兩人在西班牙密會的影片全被公開，影片中史特拉赫還爆料，手上掌握總理庫爾茨參加性愛趴的資訊，消息一出，奧地利舉國譁然。

(中時電子報)