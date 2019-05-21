交通部規畫「台中國際機場2035年整體發展計畫」，市長盧秀燕憂心定位為「廉航機場」，且期程還要等16年，4屆總統任期時間，除繼續向中央溝通，也提出「台中國際機場門戶及周邊地區整體開發」案，報請內政部審議，21日獲內政部都市計畫委員會同意籌組專案小組繼續審議，盼整體擘畫機場園區發展願景，創造更強大的經濟發展動能。

市府強調，針對「台中國際機場2035年整體發展計畫」，只是進行實質的整體規畫，絕對不是「撤案」，因應近年機場運量持續成長，並考量該地區新興業群聚效應及成長趨勢，通盤思考機場與周邊區域的整體發展。

內政部今日舉行都市計畫委員會，審查台中市府提出的「台中國際機場門戶及周邊地區整體開發」案，都發局長黃文彬出席，表達盧秀燕促請中央縮短長達16年計畫期程，調整原有廉航定位，提升為「機場園區」概念推動立場。

都發局表示，台中航空站第二航廈於2013年4月啟用作為國際航廈，2016年8月核准更名為「台中國際機場」。市府配合交通部民用航空局「台中機場2035年整體規畫」研議台中國際機場升級計畫，市府計畫於台中國際機場西側，辦理121公頃「台中國際機場門戶及周邊整體開發」案，以航空服務為核心，並發展大台中具備機械產業及航太零組件產業，完整上下游供應鏈體系。

台中國際機場具備人流、物流、金流及資訊流的產業生態環境，未來將塑造機場門戶，透過土地開發策略方案導引提升既有產業聚落，推動智慧機械及航太產業發展，創造在地人文、經濟及生活延續力。

市府提出的「都市發展及都市計畫工業區檢討策略」，歷經內政部及台中市都委會多次審議，今日也獲內政部都委會同意，此案則由市府經濟發展局副局長李逸安出席都委會說明

。內政部肯定市府配合產業發展需求，提出工業區檢討變更及轉型策略，將可促進土地有次序使用，健全都市發展。

為檢討工業區發展區位、促進土地合理使用、改善產業投資環境、強化都市機能及建立檢討變更原則，市府研提全市性工業區檢討變更策略方案，可作為都市計畫工業區檢討變更依據，亦可因應未來產業發展需求，適度檢討工業區容許使用情形，加速調整產業用地，促進產業升級及活化。

(中時 )