兩岸交流官方冷、民間熱！台北港往返福建平潭的旅客不斷增加，台灣港務公司今（21）日表示，去年搭乘航班的旅客人次約9.2萬人次，較2017年成長約兩成，今年預估可保持同樣成長幅度，預估可達到11萬人次。

台灣港務公司主任秘書張溢源表示，推估是由於平潭是中國大陸對台的示範區，交通等基礎設施佈建完整，許多台商都是透過台北港往返平潭的航班進入福建，甚至北上至上海洽公。台灣港務公司也看好後續航運商機持續向上，四月起也加開，讓班次更密集，週一至六天天都可搭，每月可載運旅客增加1.2萬人次，以及2,300萬頓貨運量。

據了解，福建自由貿易試驗區平潭片區至今已掛牌4年，以台灣創業園、對台小額商品交易市場等，搭建起台灣青年創業就業平台，已有超過千餘名台灣人在平潭創業就業。此外，平潭市去年針對台商、台胞在薪資管理、財稅、住房、交通、教育、醫療、社會保險等方面，推出惠台措施－「平潭綜合實驗區『台商台胞服務年』活動工作方案」，至今恰好屆滿一周年。

(工商 )