中鋼運通公司委由台船建造4艘20.8萬載重噸原料專輪，21日首艘「自由輪」舉辦命名交船典禮，蔡英文總統擔任命名人，這也是首度由元首命名的船。蔡提到，新船交船有三項意義，第一宣揚台灣民主航向世界，二、是企業合作的典範，三、重振台灣造船榮景。

台船董事長鄭文隆指出，台船是打「世界盃」，與全球各大造船廠競爭，每一張單都要與國際比價，但台船無主要設備供應鏈，造船成本高。近年，全球造船廠從900多家，倒閉剩300餘家，大家苦撐看誰氣長，台船是台灣最大造船廠，無論如何會堅定走下去。

蔡英文表示，樂見台船、中鋼雙方互相合作，響應國輪國造政策，台灣是造船大國，高雄是造船最關鍵基地，無論是海軍、海巡或商船都在高雄建造，相信會帶動上下游產業鍊，製造工作機會，重振台灣造船景氣。

台船指出，這艘是替中鋼集團建造的第19艘船，「中鋼自由輪」船長299.7公尺；船寬50.0公尺，型深25.0公尺，滿載吃水18.5公尺，外型採用台船多年研發成果「劍艏」設計，兼具節能、環保、智慧功能，堪稱成為台灣之光。

(中時 )