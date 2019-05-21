三義鄉長呂明忠為雲火龍披掛彩帶，宣告活動正式展開。（何冠嫻攝）

三義鄉公所延續以往傳統，結合五穀神農大帝遶境祈福，將客庄節慶與信仰中心合而為一，祈求年年風調雨順、五穀豐登。21日苗栗縣長徐耀昌偕同三義鄉長呂明忠等人為活動揭開序幕。

三義鄉公所指出，過去居民以稻草、稻桿、稻草繩及竹片編製成草龍，並插滿祈福香枝，香火繚繞如雲，「雲火龍」因此得名。而雲火龍節結合五穀神農大帝繞境祈福，並在五穀神農大帝的鑒證下，由農民代表以擲聖筊的方式遴選「聖田」，今年更首創為福田首設計專屬錦旗，於晚會中頒授榮耀福證，將錦旗交接給新科福首，象徵薪火相傳。

雲火龍節主要活動將於25日登場，下午將展開一系列的社團藝文表演、擲聖筊比賽，晚上還有融合三義雲火龍與客家創新律動元素「雲火龍之舞」，接著再以「五穀神農大帝遶境祈福」前進鄉鎮角落，庇佑鄉里。另外，即日起至31日於鄉立圖書館將展出歷年精彩照片、攝影比賽得獎作品等，讓各地遊客認識屬於三義雲火龍節的文化底蘊。

(中時 )