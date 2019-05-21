大同國小陳星妍等4名小朋友，在108年4月參加FIRST機器人世界大賽，勇奪兒童創意賽（FLL Junior）組「建築與發現獎」。千羽家慈善會理事長、台中市議員張彥彤21日到校頒給獎勵金，鼓勵小小科學家們持續努力，邁向未來。

獲得機器人世界大賽的陳星妍、陳奕安、王彥植及陳彥宗等4名小朋友，從主辦單位在去年9月公佈年度主題後，就組團研究，在今年2月拿下台灣選拔賽組特優，獲得國際賽的代表權，緊接著今年4月取名「夠萌」（Go Moon）隊，參加在美國舉行的FIRST機器人世界大賽決賽。

大同國小表示，「夠萌」隊在參賽攤位順利將作品設計搭建起來，並將報告專業用語轉換成英文，並與評審及其他交流隊伍互動對談，展現科學知能及溝通表達能力。

張彥彤表示，大同國小「夠萌」隊，在FIRST機器人世界大賽奪得優異成績，千羽家慈善會特別頒發獎勵金，希望讓小小科學家們都能感受到社會的肯定與鼓勵，化為未來學習成長的更大動力。

(中時 )