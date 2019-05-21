女星山口真帆原隸屬於女子偶像團體「NGT48」，日前爆出重大意外，泣訴差點遭兩名陌生男子輪姦，更慘的是，她驚曝團內兩名成員是主謀，而山口真帆於上個月21號宣布退團，沒想到此事卻未告一段落，昔日隊友加藤美南事後竟在在IG輕率發言，情節之荒謬，讓她受到降級處份。

在山口真帆爆出意外後，前隊友加藤美南日前在IG貼出限時動態，拍下電視上轉播山口真帆退團的新聞，寫道：「好不容易來做指甲，能不能轉台？」，雖然這則文章很快刪掉，但仍引發大爭議。

加藤美南事後不得不出面道歉，自省輕率發言傷到很多粉絲，並辯解是因為看到隊友退團的新聞心生悲傷，本來只是想拍下給某些朋友看，結果不慎設成公開文章，對此深感抱歉，未來將會更謹慎行事，不過道歉仍逃不過經紀公司責罰，將她從正是團員降級成練習生，還連坐要求NGT48全體成員禁用社群網站。

(中時電子報)