賴清德（中）參訪新城風糖休閒園區，寶山鄉綠營人士為他加油打氣。（羅浚濱攝）

爭取民進黨總統初選提名的前行政院長賴清德，21日到寶山鄉參訪新城風糖休閒園區，對現場民眾詢問初選團結問題時強調「團結要真團結」，指民進黨是民主政黨，既有辦初選，就要公平公正公開，不管誰都要接受初選結果，初選過後誰代表民進黨就要支持，大選時大家團結，才是真正團結。

賴清德說，民進黨總統初選不是2個人或政黨內的事情，也不是1加1大於多少的問題，而是很多1要加起來，要和社會共同合作，讓人民決定誰代表民進黨，才能贏這場選舉。

媒體詢問總統蔡英文提到中執會制度行之有年，不能說不照賴清德的意思就是過度決議。賴清德回應說，登記之前，黨的辦法已經公告，包括初選時間和形式，初選已經進行一半，但日程還遙遙無期，這是民進黨有史以來最久的初選。

「乾淨贏得初選，才能贏得社會的支持！」賴清德指如果利用掌握中執會的多數，強行更改選舉辦法，這就不夠民主，並不是誰掌握中執會，誰就掌握民主，民主是人民作主，道理要讓社會聽得進去，如果藉由更改辦法而贏得初選，未來在大選要贏得勝利，會有困難。

賴清德對納入手機民調的比例高低及是否納入柯文哲做民調的問題，表示協調沒有新的共識，就回到原來的辦法，原本初選辦法已經公告，理應按照原來初選辦法進行，基於黨的和諧和未來的團結，若有合理建議，他願意持開放態度來討論，但兩次協調會並沒有新共識，自然要回到原來的辦法實施。

賴清德並以有流言稱，黨內制定總統辦法前有問他要不要選，澄清說根本沒有這樣的事情，是人家放的謠言，不實攻擊，如果還有人質疑，請具體公布誰來問？地點在哪裡？而蔡總統稍早發言也證實，3月8日兩人有見面，席間並沒有問到要不要選總統的問題，請大家不要再用惡意、錯誤的訊息攻擊。

賴清德參訪新城風糖休閒園區時，了解新城社區的發展及體驗榨甘蔗，並到新埔褒忠義民廟上香參拜，爭取竹縣綠軍人士的支持當總統。

(中時 )