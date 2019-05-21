謝祥銨（中）是化仁國中舞蹈班成立以來首名男學生。（張祈攝）

謝祥銨（中）是化仁國中舞蹈班成立以來首名男學生，特別受到同學的愛戴。（張祈攝）

化仁國中舞蹈班謝祥銨（右2）獲今年總統教育獎，校長梁仲志（右1）、導師蕭瑞隆（左1）、教務主任蔣佳珈（左2）開心合影。（張祈攝）

花蓮化仁國中九年級學生謝祥銨從小分擔病母的責任，仍能堅持熱愛跳舞的志向，不畏同儕對男生「扭腰擺臀」的異樣眼光，把握零碎時間自主訓練，考取北藝大七年一貫舞蹈學系，更獲得花蓮今年唯一的總統教育獎，他說，跳舞讓自己忘記煩惱，未來想成為舞蹈老師，帶領更多人透過舞蹈得到抒發。

個性開朗的謝祥銨，是班上唯一的男生，飽受班上同學「愛戴」，連看病都指名要他陪，是十足的「暖男」，很難想像，他國中前曾因為性別氣質不同，加上喜歡跳舞，受到排擠，他說，上國中前，幾乎沒有朋友，但不認為自已有錯，跳舞不該分性別，他認為，這些質疑讓他進步得更快。

教務主任蔣佳珈說，祥銨是舞蹈班成立以來的首位男學生，上國中前個性非常害羞，卻能自己報名、獨自應考，完全沒有家人陪伴，對他的勇氣非常敬佩，他從不把環境當藉口，練就一套可以媽媽又能自我訓練的方式，例如用腳開冰箱，拉開筋骨、劈腿看電視等。

謝翔銨說，媽媽的病讓他更加獨立，從不去想「為什麼會碰到這種事」，而是會告訴自己「不管什麼困難，都會過去的」只要可以跳舞，就不覺得辛苦，未來也想和林懷民一樣，帶領更多人認識舞蹈。

謝祥銨獲選總統教育獎，獎學金將作為未來就學費用，今年也將獨自北上念書，謝翔銨說，雖有點放不下媽媽，但未來會加緊學習，要成為舞蹈老師，未來回到家鄉教育鼓勵更多想跳舞的孩子們勇敢追夢。

(中時 )