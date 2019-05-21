李光洙在片中有許多游泳場面，展露出難得一見的結實身材。(采昌國際多媒體提供)

由申河均、李光洙、李絮共同主演的催淚電影《完美搭檔》，當中李光洙詮釋喜愛游泳的智能障礙者，為角色花費4個多月時間努力練習游泳，更在片中有許多游泳場面，展露出難得一見的結實身材，讓影迷驚呼「長頸鹿（李光洙的暱稱）的身材竟然這麼好！」

以綜藝節目《Running Man》打開知名度的李光洙，這次為電影苦學游泳，他稱小時候學過游泳，但成年之後就再也沒機會游泳，並進一步補充：「陸相孝導演強調角色的純粹，要求我不要模仿智能障礙者的特定行為或語氣，取而代之的是，如果有空閒時間，反而要專注在角色設定所需要的游泳及運動，因此讓我跳過許多邊看鏡子邊練習的過程，而專注在體能的鍛鍊。」

值得一提的是，模特兒出身、擁有190公分身高的他，體態自然不在話下，陸相孝安排他許多游泳場面，讓他得以脫掉上衣，展現精壯好身材，也讓許多觀眾在讚嘆他演技的同時，驚訝直呼：「原來光洙的身材如此深藏不露！」電影24日在台上映。

(中時 )