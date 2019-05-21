為鼓勵雇主設置哺（集）乳室及托兒設施或措施，勞動部提供經費補助，不限事業規模大小，雇主設置員工哺（集）乳室最高補助2萬元，設置托兒設施者，第一年經費補助最高則有300萬元。今年第2期申請將自6月1日起至7月15日止受理。

勞動部表示，依據《性別估作平等法》規定，僱用受僱者100人以上之雇主應提供哺（集）乳室與托兒設施或適當之托兒措施；勞動部訂定「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」，則不限事業單位規模大小，皆可申請經費補助。

勞動部指出，雇主設置員工哺（集）乳室最高補助2萬元，設置托嬰中心、幼兒園或兒童課後照顧服務中心等托兒設施，第一年給予最高300萬元經費補助，設置後或已設置者，每年最高補助50萬元；若雇主提供受僱者子女送托托兒服務機構托兒津貼，則每年最高補助60萬元。

勞動部舉例，今年第1期獲得補助的牧德科技公司，以打造幸福企業為公司願景，其員工約200人，該公司調整既有一樓空間，於107年底完成籌設幼兒園，初期收托20位員工幼兒，公司還另補助托育費用，讓員工非常有感，勞動部補助200萬元設置費，未來若有更新設施需求，每年可再申請最高50萬元補助。

(中時 )