被譽為華語影壇「最懂女人心的導演」關錦鵬，最著名的兩部代表作《胭脂扣》和《阮玲玉》將在「關錦鵬【女人心･女人情】影展」重返大銀幕，其中《阮玲玉》更為張曼玉奪下金馬獎、香港電影金像獎及柏林影展3項影后殊榮，成為她從影生涯的重要代表作。

關錦鵬透露在《阮玲玉》開拍前，張曼玉做了10天的魔鬼訓練，每天練習穿高領旗袍和高跟鞋的姿態，而30年代的女人流行細長的彎月眉造型，張擔心剃眉後長不回來，試拍時只用膠水把眉毛弄得細細的，關說：「後來她偷偷來看試拍效果後一言不發回了酒店，我們一群人回酒店開會商量對策，沒想到張曼玉遮著眉毛來敲門說：『阿關，你看看。』結果自己剃掉了眉毛。」展現影后級敬業態度。

而張曼玉也表示以往她都是同時拍攝2、3部戲，但拍攝《阮玲玉》的3個月都沒有離開劇組，當時全劇組包下某間賓館一整層樓，所有人都不關房門，有人聽音樂、有人煮飯洗衣，張會到每個房間串門子，她說：「那是個很好的經驗，可以慢慢進入狀況，完全專心在這部戲上，整個組劇組就像一家人一樣，是這部電影成功的關鍵！」

月底關錦鵬將來台舉辦大師講堂，暢談電影幕後秘辛，同時也宣傳他睽違13年再執導演筒，由兩大天后鄭秀文、梁詠琪領銜主演的《八個女人一台戲》。

(中時 )