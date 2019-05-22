傳統的楊桃汁，換上新包裝，還是老味道。（廖志晃攝）

南投市「金桃湯」冷熱飲專賣店，位於南投市傳統菜市場旁，使用酸楊桃以古法製作的楊桃汁，融合酸甘甜的滋味，冷飲或溫熱皆宜；雖然飲料類別千變萬化，但總有舊雨新知登門，尋找小時候點滴在心頭的古早味。

金桃湯創立於1992年，迄今已有28年歷史，其間數度轉移位址，但都在最貼近庶民生活的傳統菜市場旁邊，古老的街道人跡雜沓，更洋溢各種食物的香氣和懷舊的風情。

金桃湯陳姓老闆娘說，她的姐夫在做楊桃大盤生意，到各地承包酸楊桃果園，採收後先曬乾然後鹽漬半年，要使用時再加糖熬煮，因為濃度高可以長期保存，但是，如果加水稀釋過，就必須冷藏而且盡速食用。

老闆娘說，因為飲料不斷推陳出新，類別日新月異，年輕人喜歡新奇的飲料，楊桃汁算是比較傳統的飲品，因此，近年來生意大不如前，不過，還是有一些客人喜歡傳統的味道，專程品味還採購濃縮原汁回家，隨時可以沖泡飲用，夏天調冰水可消暑，冬天改熱飲能祛寒，各有風味。

店名：金桃湯冷熱飲專賣店

地址：南投縣南投市中山街182號

電話：（049）2205183

營業時間：上午8點30分到晚上10點30分，沒有固定公休日。

售價：楊桃汁1杯35元

(中時 )